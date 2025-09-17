Immer mehr Photovoltaik-Hersteller in Europa sind von Betriebsschließungen und Insolvenzen bedroht. Die Solarverbände ESMC und Solar Power Europe fordern daher von der EU einen Aktionsplan, um diese Entwicklung in einen Neuaufbau der Solarindustrie umzukehren. Die europäischen PV-Branchenverbände European Solar Manufacturing Council (ESMC) und Solar Power Europe fordern von der EU einen Aktionsplan für die Solarindustrie in Europa. Daher haben sie einen gemeinsamen Appell an EU-Spitzenpolitiker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver