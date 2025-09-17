Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.450 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Rheinmetall und MTU, am Ende Zalando, BASF und Siemens.



Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Es ist wieder Fed-Tag. Das ist heute einer dieser Börsentage, die erst abends richtig losgehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.



Eine Zinssenkung gelte als beschlossene Sache. Alles andere als ein Zinsschritt um 25 Basispunkte nach unten wäre eine riesige Überraschung. "Entscheidend für die Börsen wird nicht die Zinsentscheidung an sich sein, sondern der Ausblick auf den zukünftigen Zinspfad", so Altmann. "Die Börsen preisen aktuell zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr und drei für das kommende Jahr. Sollte diese Erwartung enttäuscht werden, besteht an den Börsen ein Verlustrisiko."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1843 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8444 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,30 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





