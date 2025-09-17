Elektroautohersteller Rivian hat die Grundsteinlegung für sein neues Werk im Bundesstaat Georgia zelebriert, wo ab 2028 die neuen Modelle R2 und R3 vom Band laufen sollen. Der neue Standort wird in zwei Phasen errichtet - zunächst für eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 200.000 Fahrzeuge und später für weitere 200.000. Obwohl Rivian diese Woche zum offiziellen Spatenstich eingeladen hat, soll der eigentliche Baubeginn erst 2026 erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
