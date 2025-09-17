Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update

GLP 1-Medikamente könnten Sterblichkeit in den USA bis 2045 um bis zu 6,4% senken



17.09.2025 / 10:00 CET/CEST



Das optimistische Szenario der Studie von Swiss Re geht davon aus, dass GLP - 1-Medikamente in den nächsten 20 Jahren in den USA zu einem Rückgang der kumulativen Gesamtsterblichkeit der Allgemeinbevölkerung um 6,4% führen könnten

Für Grossbritannien erwartet das optimistische Szenario im selben Zeitraum einen kumulativen Rückgang der Gesamtsterblichkeit der Allgemeinbevölkerung um 5,1%

Die Ausschöpfung des vollen Potenzials von GLP-1-Medikamenten hängt stark von deren Verfügbarkeit und Annahme sowie von Veränderungen der Lebensweise und Ernährung ab Zürich, 17. September 2025 - Der breite Einsatz von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion könnte in den kommenden Jahrzehnten zu einem Rückgang der Sterblichkeit führen, so eine neue Studie von Swiss Re. Im optimistischen Szenario geht Swiss Re davon aus, dass GLP-1-Medikamente die Gesamtsterblichkeit in den USA bis 2045 um beachtliche 6,4% senken könnten. In Grossbritannien ist ein Rückgang um über 5% möglich. Paul Murray, CEO & Health Reinsurance bei Swiss Re: «GLP-1-Medikamente haben im Kampf gegen die Adipositas-Epidemie enormes Potenzial. Unsere Untersuchung verdeutlicht aber auch, dass sich der volle Nutzen erst dann einstellt, wenn nicht allein auf diese Medikamente gesetzt wird. Als Versicherer sind wir in der Lage, Partnerschaften aufzubauen, die Erarbeitung von Strategien zu unterstützen und Menschen zur Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten zu ermutigen, wobei der Schwerpunkt auf Prävention liegt. Wenn uns das gelingt, können wir das Sicherheitsnetz stärken, das Versicherungen bieten, und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen länger und gesünder leben.» Die Studie konzentriert sich auf die USA und Grossbritannien, wo die Adipositasraten hoch sind und diese Medikamente besonders häufig genutzt werden. In den USA sind über 40% der erwachsenen Bevölkerung adipös - der Spitzenwert unter den Industrieländern. In Grossbritannien liegt der Anteil bei etwa 30%. Der Anstieg der Adipositasraten ist ein Faktor, der eine weitere Zunahme der Lebenserwartung in den Industrieländern verhindert. In Ländern mit hohem Einkommen ist Adipositas inzwischen mit sieben der zehn häufigsten Todesursachen korreliert, darunter koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Alzheimer und viele Krebsarten. Durch Verbesserungen bei den Basisrisikofaktoren könnten GLP-1-Medikamente dazu beitragen, dass die Sterblichkeit mit der Zeit sinkt und damit Millionen von Menschen vor einem vorzeitigen Tod bewahren. Das optimistische Szenario der Studie setzt eine breite Nutzung von GLP-1-Medikamenten und eine hohe Therapietreue voraus. Die wichtigste Voraussetzung ist jedoch, dass die Menschen ihre Lebensweise verändern, um langfristige gesundheitliche Verbesserungen zu fördern. Ohne diese Veränderungen, so haben Studien gezeigt, kommt es häufig zu einer erneuten Gewichtszunahme und zu Rebound-Effekten, und nach dem Absetzen der Medikamente kann innerhalb eines Jahres wieder das Ausgangsgewicht erreicht werden. Die Modellierung von Swiss Re liefert aber auch zurückhaltendere Ergebnisse. Ein pessimistisches Szenario geht von einer begrenzten Nutzung in der Bevölkerung, hohen Abbruchraten, insbesondere aufgrund von Nebenwirkungen, und in vielen Fällen einer erneuten Gewichtszunahme nach Abschluss der Behandlung aus. Unter diesen Bedingungen sieht Swiss Re wesentlich geringere Verbesserungen: Hier läge der kumulative Rückgang der Sterblichkeit bis 2045 in den USA lediglich bei 2,3% und in Grossbritannien nur bei 1,8%. Natalie Kelly, Head L&H Global Underwriting, Claims & R&D bei Swiss Re: «GLP-1-Medikamente könnten die medizinische Innovation sein, auf die wir gewartet haben, um Einfluss auf die Sterblichkeitsentwicklung zu nehmen. Hieraus könnten sich erhebliche Auswirkungen auf die Annahmen für die Risikoprüfung und die Entwicklung der Leistungsansprüche ergeben. Wichtig ist, dass die Versicherer der Entwicklung bei GLP-1 immer einen Schritt voraus sind und bei der Bewertung der Risiken einen robusten, evidenzbasierten Ansatz verfolgen.» Modellierte Auswirkungen von GLP-1-Medikamenten auf den Rückgang der Gesamtsterblichkeit (weniger vorzeitige Todesfälle) in der Allgemeinbevölkerung bis 2045 Szenario Merkmale USA UK Optimistisch Popularität/Engagement hoch Nebenwirkungen minimal, Langzeiteinsatz plausibel Gewichtsverlust wird langfristig beibehalten Änderungen der Lebensweise 6,4% 5,1% Basis Mehrheitlicher Einsatz bei adipösen und stark übergewichtigen Bevölkerungsgruppen Nutzung anfangs gering, dann stark steigend und später abflachend Nebenwirkungen bei kurz- bis mittelfristigem Einsatz meist tolerierbar Jo-Jo-Effekt erwartet Gewisse anhaltende Veränderungen der Lebensweise erwartet 4,0% 3,2% Pessimistisch Begrenzter Einsatz ausserhalb behandlungsresistenter Fälle Nebenwirkungen und ärztliche Vorsicht begrenzen breiteren Einsatz Häufig erneute Gewichtszunahme nach dem Absetzen des Medikaments Zu geringe Veränderungen der Lebensweise 2,3% 1,8%

So erhalten Sie diese Studie: «The future of metabolic health and weight loss drugs» ist auf swissre.com verfügbar.

