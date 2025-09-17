© Foto: Freepik - FreepikForschungsinnovationen bei Immunologie und Adipositas-Behandlungen sind in den vergangenen Jahren zu einem echten Gamechanger für die Pharmabranche geworden. Berenberg-Analysten stellen jetzt ihre Top-Picks vor. Die Pharmaindustrie hat mit den Blockbustern der Abnehm- und Krebspräpaparate in den vergangenen Jahren jede Menge Innovationen geliefert und dabei auch die Fantasie von Anlegern befeuert. Dabei haben Unternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk das US- bzw. EU-Geschäft mit bahnbrechenden Medikamenten in den letzten fünf Jahren dominiert. Eli Lillys Mounjaro und Novo Nordisks Wegovy sind die Haupttreiber dieser Erfolge. Die Analysten der Berenberg Bank haben sich die Branche genauer …Den vollständigen Artikel lesen ...
