Zürich - Die neuartigen GLP-1-Medikamente dürften sowohl in den USA als auch in Grossbritannien in den kommenden 20 Jahren die Sterberate klar senken. Zu diesem Schluss kommt der Rückversicherer Swiss Re in einer aktuellen Studie. Dabei gehe das optimistische Szenario der Studie davon aus, dass die neuartigen Fettsenker bis 2045 in den USA zu einem Rückgang der Gesamtsterblichkeit um 6,4 Prozent führen könnten, in Grossbritannien dürfte sie um 5,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab