Die Aktie von Novo Nordisk zeigt sich derzeit stark. Auch zur Wochenmitte kann das Papier deutlich zulegen. Unterstützung erhält die Aktie von guten Studiendaten sowie einem positiven Analystenkommentar. Die Privatbank Berenberg spricht für Novo Nordisk nun eine Kaufempfehlung aus, während sie die Aktie des Konkurrenten Eli Lilly auf "Hold" abgestuft hat.Berenberg hat die Aktie von Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, zugleich aber das Kursziel aber von 610 auf 425 Dänische Kronen reduziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
