Der Fernsehkonzern ProSiebenSat. 1 hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2025 eingedampft. Der Werbemarkt bleibe schwierig, Besserung sei nicht in Sicht, hieß es. Wie das inzwischen vom italienischen Medienkonzern MFE beherrschte SDAX-Unternehmen jetzt mitteilte, zeichne sich eine Erholung auch für das wichtige Weihnachtsgeschäft im Fernsehwerbemarkt nicht ab. Deshalb habe man die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 gesenkt. Erwartet wird nun ein Ergebnis vor Zinsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag