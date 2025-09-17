Zusätzlich werden im Zuge der Multiplattform-Strategie von Capcom zwei weitere Titel der Resident Evil-Serie an demselben Datum für die Konsole veröffentlicht

Capcom Co., Ltd. (TOKIO:9697) gab heute bekannt, dass Resident Evil Requiem, der neueste Titel der Resident Evil-Serie, der am 27. Februar 2026 für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden soll, gleichzeitig auch für Nintendo Switch 2 herauskommt. Zudem werden Resident Evil 7 biohazard und Resident Evil Village, zwei weitere Titel der Serie, an demselben Datum auch für Nintendo Switch 2 eingeführt.

Resident Evil Requiem Key Art

Resident Evil Requiem ist ein Survival-Horror-Spiel und der neunte Teil der Serie. Er wird mit RE ENGINE, der proprietären Spiel-Engine von Capcom, entwickelt und nutzt die umfassende Entwicklungskompetenz, die Capcom durch zahlreiche erfolgreiche Titel erworben hat. Bei der Gamescom 2025, Europas größter Spielemesse, die im August in Deutschland stattfindet, wurde der Titel schon vor seiner Veröffentlichung hoch gelobt und bei den Gamescom Awards 2025 vierfach ausgezeichnet. Durch die Veröffentlichung des neuesten Titels dieser beliebten Serie für Nintendo Switch 2 bringt Capcom seine Multiplattform-Strategie weiter voran und ist bestrebt, seine Anwenderbasis zu erweitern.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Resident Evil -Serie

Das Resident Evil-Franchise umfasst Survival-Horror-Spiele, in denen die Spieler verschiedene Waffen und andere Gegenstände einsetzen, um in furchterregenden Situationen zu überleben. Dank einer begeisterten weltweiten Fangemeinde wurden seit der Veröffentlichung des ersten Titels dieser Flaggschiff-Reihe im Jahr 1996 insgesamt über 174 Millionen*1 Einheiten verkauft.

*1 Stand: 30. Juni 2025

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

