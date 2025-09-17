Luzern - Der Verwaltungsrat der CSS Gruppe hat Mirjam Bamberger zur neuen CEO gewählt. Sie übernimmt die Führung Anfang Februar 2026 und folgt damit auf Philomena Colatrella, die nach neun erfolgreichen Jahren als CEO der CSS zurücktritt. Mit Mirjam Bamberger (51) gewinne die CSS eine international erfahrene und in der Schweiz verankerte Führungspersönlichkeit, heisst es in der CSS-Mitteilung. Innerhalb der AXA Gruppe verantwortete sie als CEO die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab