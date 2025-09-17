Zürich - Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung versteht die Funktionsweise der beruflichen Vorsorge kaum. Das zeigt eine Umfrage von Raiffeisen. Demnach überfordert die Komplexität der 2. Säule viele. Laut dem zum achten Mal erscheinenden Vorsorgebarometer kennt weniger als die Hälfte der Befragten den Begriff «Umwandlungssatz». Bei Teilzeitarbeitenden weiss nur ein Drittel, was mit dem «Koordinationsabzug» gemeint ist, wie es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab