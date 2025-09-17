Die deutsche Biotech-Firma Formycon hat in Europa eine weitere Vertriebsvereinbarung für das entwickelte Eylea-Biosimilar unter Dach und Fach gebracht. Perspektivisch will das Unternehmen damit Marktanteile von Bayer gewinnen, denn die Leverkusener kontrollieren die Rechte vom Originalpräparat außerhalb der USA.Konkret hat die Klinge Biopharma GmbH, Lizenznehmer und exklusive Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea-Biosimilar FYB203, eine weitere exklusive Lizenzvereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
