Bamberg - Das europäische PayTech-Unternehmen Nexi Group hat heute bekanntgegeben, dass sie die Transaktion für die restlichen Unternehmensanteile des deutschen Zahlungsdienstleisters und Omnichannel-Spezialisten Computop Paygate GmbH abgeschlossen hat. Computop ist weiterhin ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Nexi Group. Nexi unterstreicht damit seinen strategischen Fokus auf Deutschland und die DACH-Region als Kernmarkt und den E-Commerce ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab