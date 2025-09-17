Laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur gingen im August neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 1.951 MW neu ans Netz. Die Photovoltaik liegt damit im Ausbauplan. Die neuen Windenergieanlagen an Land summieren sich auf eine Leistung von 360 Megawatt. Das ist für die Zielerreichung zu wenig. Im August 2025 stieg der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland auf 1.951 MW deutlich an (siehe Grafik). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
