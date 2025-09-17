FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungstitel in Deutschland sind am Mittwoch bei den Anlegern wieder gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag in einem schwachen Gesamtmarkt ist damit nur eine Atempause für den 2025 stark gelaufenen Sektor.

Gegen Mittag zählte Rheinmetall ohne neue Nachrichten mit einem Kursanstieg um 1,2 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax . Die Aktien bauten damit ihr Jahresplus auf 213 Prozent aus, womit sie im deutschen Leitindex weiter klar vorn liegen. Neue Rekordkurse scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein.

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen Hensoldt und Renk aus dem MDax gewannen am Mittwoch 0,8 beziehungsweise 0,4 Prozent. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt./gl/jha/

DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, DE000HAG0005, DE000RENK730