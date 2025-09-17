

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 11:56 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Astrid Nachname(n): Fontaine

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,499083 EUR 29.992,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,4991 EUR 29.992,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





