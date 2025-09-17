ProSiebenSat.1 (PSM) hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund schwächer als erwarteter Werbenachfrage deutlich gesenkt, da die erhoffte Erholung ausblieb. Das Management erwartet nun Umsätze von 3,65-3,80 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 420-470 Mio. EUR, deutlich unter der bisherigen EBITDA-Prognose von 520 Mio. EUR ± 50 Mio. Das margenstarke TV-Werbegeschäft bleibt unter Druck, während die Visibilität für das 4. Quartal gering ist. Strukturelle Schwächen im DACH-Werbemarkt halten an, da Werbekunden in unsicheren Zeiten ihre Budgets schnell kürzen. Wir haben unsere Schätzung für 2025 auf das untere Ende der Prognosebandbreite angepasst. Mangels kurzfristiger Katalysatoren senken wir unser Kursziel auf 6,60 EUR (zuvor 8,00 EUR) und bestätigen nach dem jüngsten deutlichen Kursrückgang unsere Halten-Empfehlung (HOLD). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/prosiebensat-1-media-se





© 2025 AlsterResearch