In dieser Folge besprechen wir zwei Themen aus der Redaktion. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Entwicklungen rund um Ladelösungen - von innovativen Megawatt-Chargern bis hin zu Wallboxen zum Mitnehmen. Außerdem nehmen wir das BGH-Urteil zu Kundenanlagen unter die Lupe. Was bedeutet es für die Praxis? Und welche Projekte müssen jetzt pausieren? Das neue pv magazine ist erschienen und steht ganz im Zeichen der Innovationen in der Branche. Im Podcast widmen wir uns zunächst dem zweiten Schwerpunkt im Heft, den Ladelösungen. Scarlet Schmitz aus der pv magazine Redaktion hat die Marktübersicht ...

