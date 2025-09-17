Unterföhring (ots) -- Die offizielle Key Art finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/68ca5f5ac5a2f928433e9160)- In "Being Burdecki'" geht Evelyn Burdecki auf Reisen, sucht nach einem Familiendomizil im Süden und lässt Zuschauer:innen so tief in ihr Leben blicken, wie noch nie- Die non-fiktionale Sky Original Serie wird von B28 und Sky Deutschland produziertUnterföhring, 17. September 2025 - Wie ist Evelyn Burdecki privat, was ist ihr Lebensmittelpunkt und wie sieht das Leben der TV-Persönlichkeit eigentlich tatsächlich aus? Die Antwort gibt "Being Burdecki" ab 21. Oktober, exklusiv auf Sky und WOW. In der neuen Sky Original Produktion begibt sich Evelyn auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise. Zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?Wöchentlich startet eine neue Episode von "Being Burdecki" auf Sky und WOW sowie linear aus Sky One.Über "Being Burdecki":In "Being Burdecki" erleben die Zuschauer:innen Evelyn so nah wie noch nie: emotional, spontan und immer überraschend ehrlich. Die Serie zeigt alle Seiten der aufgeweckten Blondine, die zwischen taffer Businessfrau und spontaner Weltenbummlerin auch einen großen Familiensinn in sich trägt. Schnell wird klar: zwischen Kulturen, Lebensstilen und Emotionen möchte Evelyn Burdecki vor allem eines - endlich ankommen. Denn hinter ihrem mitreißenden Humor und ihrer Spontanität steckt auch der Wunsch nach Stabilität und vielleicht sogar nach einer eigenen Familie.Sky begleitet Evelyn Burdecki bei ihrer Reise, weg von Glitzer und Glamour, hin zu Sinnsuche und Selbstfindung. Ganz ohne Filter, dafür aber mit Tiefgang und ganz viel Herz.B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlung:Die Dreharbeiten zu "Being Burdecki" haben von Mitte Juni bis Mitte September stattgefunden. Die Sky Original Serie startet am 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://watch.skymediavillage.sky/skygroup/interactive/78606805630a408294cb812d0522eae8product543/index.html#/).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de.Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Selina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6119577