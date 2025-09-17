Goldman Sachs stuft die Hershey-Aktie auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel auf 222 US-Dollar. Marktgewinne, Preiserhöhungen und eine starke Markenstrategie könnten den Kurs der Schoko-Aktie deutlich steigern. Die Aktien von Hershey wurden von Goldman Sachs doppelt hochgestuft und könnten laut den Analysten des Investmenthauses vor starken Kursgewinnen stehen. Der Ratingwechsel von "Sell" auf "Buy" geht mit einer Anhebung des Kursziels von 170 auf 222 US-Dollar einher. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
