© Foto: SOPA Images - Sipa USAØrsted gibt am Dienstag Details zu seiner Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien sollen mit einem 67-%-Abschlag angeboten werden. Die Aktie bricht daraufhin am Mittwoch um 44 Prozent ein. Der Aktienkurs des Windparkbetreibers Ørsted ist am Mittwoch an der Börse in Kopenhagen zeitweise um 44 Prozent eingebrochen. Eine Aktie kostete kurzzeitig nur noch 107 Dänische Kronen. Der Börsenwert des Unternehmens schrumpfte von rund 80 Milliarden Dänischen Kronen auf etwa 46,7 Milliarden. Grund für den heftigen Crash ist der Bezugsrechtsabschlag im Zuge einer Kapitalerhöhung. Händler werten dies jedoch als positives Signal. Denn laut Marktbeobachtern beträgt der theoretische Preisabschlag, der …Den vollständigen Artikel lesen ...
