Ungeachtet der drohenden Turbulenzen durch den heutigen Fed-Termin steigt die Aktie des deutschen Windkraftanlagenherstellers Nordex im heutigen Mittwochshandel kräftig an und legt zur Stunde um gut 5 Prozent zu.Die Aktie reagiert mit dem Kursanstieg auf die gute Nachrichtenlage. Nordex weist aktuell einen positiven Newsflow auf. Trotz heutiger Kursgewinne bleibt es aber dabei: Die Nordex-Aktie steckt knietief in einer knackigen Korrektur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
