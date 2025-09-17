DJ Daniel Riedl verlässt Vonovia-Vorstand
DOW JONES--Vonovia muss einen Nachfolger für Vorstandsmitglied Daniel Riedl suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Riedl den Vorstand zum 31. Mai 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seinen Vertrag als Chief Development Officer werde er bis Ende Mai kommenden Jahres erfüllen. Mit Auslaufen seines Mandats im Mai 2026 wird er acht Jahre im Vorstand des Wohnungsbaukonzerns tätig gewesen sein. Der Aufsichtsrat wird sich den weiteren Angaben zufolge rechtzeitig um eine geeignete Nachfolge kümmern.
September 17, 2025 07:03 ET (11:03 GMT)
