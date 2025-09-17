Der Immobilienriese Vonovia muss einen weiteren Wechsel im Vorstand verkraften. Nach Konzernchef Rolf Buch wird auch Chief Development Officer Daniel Riedl seinen Vertrag zum 31. Mai 2026 auslaufen lassen und das Bochumer Wohnungsunternehmen nach acht Jahren im Vorstand verlassen.Auch Vorstandschef Rolf Buch, der selbst bald das Unternehmen verlassen wird, bedauerte die Entscheidung: "Seit seinem Eintritt in den Vorstand hat unser Unternehmen bedeutende Fortschritte gemacht, insgesamt mehr als 18.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär