Aviva Investors stellt Terra One eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro für Investitionen in neue Speicheranlagen bereit. Das Unternehmen will eine Gesamtkapazität von 3 GWh aufbauen. Der Speicherentwickler Terra One hat eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro von Aviva Investors abgeschlossen. Die Mittel ermöglichen es Terra One, in Kombination mit Eigenmitteln und Projektfinanzierungen, insgesamt bis zu 750 Millionen Euro in neue Speicheranlagen zu investieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
