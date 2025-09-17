- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC & Salem, Oregon - 17. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperte KI-Systeme konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Transaktion zum Erwerb einer indirekten strategischen Beteiligung an der Firma Agility Robotics, Inc. ("Agility Robotics") über eine Single-Asset-Zweckgesellschaft abgeschlossen wurde.

Mit dem Abschluss des strategischen Investments in Agility Robotics erwirbt Humanoid Global Anteile an einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der humanoiden Robotik und signalisiert damit auch seine Unterstützung für wegweisende Technologien in diesem Bereich. Mit dieser Beteiligung erweitert Humanoid Global sein Portfolio und sichert sich damit den Zugang zu einem Unternehmen, das die Vermarktung der humanoiden Robotik im großen Maßstab vorantreibt und sich zunächst auf Anwendungen im Bereich der Logistik konzentriert.

Am 10. September 2025 gab Agility Robotics bekannt, dass sich NVIDIA über NVentures, eine Venture-Capital-Gesellschaft von NVIDIA, an der Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens beteiligt hat. Das Investment unterstreicht die wachsende Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. NVIDIAs Simulations- und KI-Technologien wie etwa Isaac Lab spielen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von Digit für den großformatigen Einsatz im industriellen und kommerziellen Bereich.

"Agility Robotics nimmt im Sektor der humanoiden Robotik eine Vorreiterrolle ein und gehört zu den ersten Unternehmen, die eine kommerzielle Flotte einsetzen", erklärt Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Die Beteiligung von NVentures an der Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens stärkt das Vertrauen in die Fähigkeit von Agility, sich bedeutende Marktanteile zu sichern und gleichzeitig den globalen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Dies ist nicht nur eine Innovation, sondern eine skalierbare Lösung für eine billionenschwere Herausforderung."

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer.

finance@humanoidglobal.ai

mailto:info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) den Geschäftsplänen, Strategien und Zielen des Unternehmens; (ii) die erwarteten Vorteile der indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics; (iii) das erwartete Wachstum, die Skalierbarkeit und die Kommerzialisierung der Technologie von Agility Robotics; (iv) die potenzielle zukünftige Marktgröße und Akzeptanz von humanoider Robotik und verkörperter KI; (v) allgemeine Branchentrends, Prognosen und Chancen; und (vi) den Abschluss der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell", "möglich", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit dem aufstrebenden Charakter der humanoiden Robotik- und KI-Branche; technologische Risiken und Unsicherheiten; Wettbewerb; Abhängigkeit von Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen zu identifizieren, zu strukturieren und durchzuführen; die Leistung der Portfoliounternehmen; Risiken, die mit dem Halten und Bewerten von Wertpapieren privater Unternehmen verbunden sind; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics; regulatorische Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und neuen Technologien; sowie andere Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen, und es sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81071Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81071&tr=1



