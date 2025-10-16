Vancouver, BC & Reno, Nevada - 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, gibt ein Update von Cartwheel Robotics Inc. ("Cartwheel Robotics") bekannt.

Cartwheel Robotics entwickelt den "Yogi", eine verkörperte KI-Plattform, die sich natürlich bewegt, intuitiv reagiert und eine lebensechte, ansprechbare Präsenz in alltägliche Umgebungen bringt. Yogi ist aus medizinischem Silikon und anderen schützenden, weichen Materialien gefertigt, die Komfort und Sicherheit bieten. Yogi vereint präzisionsgefertigte Hochleistungsantriebe mit Überlastungsschutz mit einem modularen System austauschbarer Akkus und ermöglicht so einen zuverlässigen und langanhaltenden täglichen Betrieb.

"Cartwheel Robotics entwickelt Humanoide, die für eine echte menschliche Verbindung konzipiert sind", kommentierte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Cartwheel Robotics stellt Vertrauen, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund und trägt so dazu bei, den Übergang von mechanischen Experimenten hin zu praktischer menschlicher Interaktion zu fördern. Sein Team hat bereits an mehreren Generationen humanoider Systeme mitgewirkt, und wir sind überzeugt, dass Cartwheel Robotics gut positioniert ist, um die nächste Generation mitzugestalten und die Robotik in Haushalte, an Arbeitsplätze und in die Unterhaltung zu bringen."

Zu den jüngsten Fortschritten von Cartwheel Robotics bei Yogi gehört die Entwicklung einer proprietären humanoiden Plattform mit vollständiger Fertigungstiefe, die kundenspezifische Hardware, KI-Modelle, Bewegungssysteme und Software integriert. Um die Entwicklung und Erprobung in größerem Maßstab zu unterstützen, erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten nach Reno, Nevada, wo der Bau des Oddie-Werks im Januar 2026 fertiggestellt werden soll.

"Für uns besteht der beste Weg, humanoide Technologie in den Alltag zu bringen, darin, Roboter zu bauen, die sich echt menschlich bewegen, menschlich reagieren und Beziehungen aufbauen", meinte Scott LaValley, CEO von Cartwheel Robotics. "Yogi ist nicht nur als Begleiter konzipiert, sondern als fähiger, intuitiver, ansprechbarer und zuverlässiger Assistent für leichte Aufgaben im Haushalt und am Arbeitsplatz. Dieser Ansatz fördert eine breitere Akzeptanz und spiegelt unser Ziel wider, eine humanoide KI zu entwickeln, die die Art und Weise verbessert, wie Menschen leben, arbeiten und füreinander sorgen."

Cartwheel Robotics untersucht auch Anwendungen für Yogi im Gesundheitswesen, einschließlich erster Gespräche mit einer führenden medizinischen Einrichtung in Nordamerika über ein mögliches gemeinsames Entwicklungs- und Pilotprojekt. Es hat außerdem von mehreren Universitäten in ganz Nordamerika Interessenbekundungen zur Unterstützung von Forschungs- und Testkooperationen erhalten.

Zur Finanzierung der technischen Entwicklung, der Hardwareproduktion und der weiteren Entwicklung mit vollständiger Fertigungstiefe hat Cartwheel Robotics eine Seed-Finanzierungsrunde initiiert. Cartwheel Robotics plant, im Dezember 2025 auf dem Humanoid Summit einen gehfähigen Ganzkörperprototyp von Yogi vorzustellen.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) den Geschäftsplänen, Strategien und Zielen des Unternehmens; (ii) den erwarteten Vorteilen der indirekten Investition des Unternehmens in Cartwheel Robotics; (iii) der erwarteten Entwicklung, Skalierbarkeit und Kommerzialisierung der Technologie von Cartwheel Robotics; (iv) der potenziellen Marktakzeptanz und dem Wachstum von humanoider Robotik und verkörperter KI; (v) allgemeinen Branchentrends, Prognosen und Chancen; und (vi) dem Abschluss und dem Zeitpunkt der Investition des Unternehmens in Cartwheel Robotics. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell", "möglich", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium und der rasanten Entwicklung der humanoiden Robotik- und KI-Branche, Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung, Wettbewerb, Abhängigkeit von Dritten, die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen zu identifizieren, zu strukturieren und abzuschließen, die Leistung und die fortdauernde Rentabilität der Portfoliounternehmen, Risiken im Zusammenhang mit dem Halten und der Bewertung von Wertpapieren privater Unternehmen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt, die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Cartwheel Robotics; regulatorische Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und neuen Technologien; sowie andere Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ erörtert werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Annahmen und Unsicherheiten, die schwer vorherzusagen sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

