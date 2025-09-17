EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE

LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.09.2025 / 14:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: LEG Immobilien SE Straße, Hausnr.: Flughafenstraße 99 PLZ: 40474 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200SO40AKONBO0Z96

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 10.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,94 % 0,04 % 2,98 % 75570800 letzte Mitteilung 3,01 % 0,16 % 3,17 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000LEG1110 0 2219161 0 % 2,94 % Summe 2219161 2,94 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % securities lending (right to recall) 29349 0,04 % Summe 29349 0,04 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % - % % % Amundi S.A. % % % CPR AM % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi SGR SpA % % % - % % % Amundi S.A. % % % BFT Investment Managers % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Austria GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Hong-Kong Ltd % % % - % % % Amundi S.A. % % % Societe Generale Gestion % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Japan Ltd. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Ireland Ltd. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Deutschland GmbH % % % - % % % - % % % - % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

16.09.2025





