Stuttgart (www.fondscheck.de) - Anlageziel des LBBW Renten ESG R Fonds (ISIN DE000A0X97K7/ WKN A0X97K) ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des Euro-Rentenmarktes zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Dabei werde die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, lege der Fonds zu mehr als 50 Prozent nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen an, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit (wie unten genannt) ausgewählt würden. Dabei künne auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). ...

