Eine aktuelle Visa-Studie zeigt, dass Liquidität für den deutschen Mittelstand längst nicht mehr nur ein Sicherheitsnetz ist, sondern ein entscheidender Wachstumstreiber.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor Herausforderungen wie steigenden Finanzierungskosten, Fachkräftemangel sowie der Notwendigkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Wer seinen Cashflow aktiv steuert, kann schneller reagieren, günstiger wirtschaften und Wettbewerbsvorteile sichern. Laut dem "Middle-Market Growth Corporates Working Capital Index 2024-2025" setzen mittlerweile rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
