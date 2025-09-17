Frankfurt am Main (ots) -Jim Beam®, die weltweit führende Bourbon-Marke, und das Cadillac Formel-1®-Team sind stolz darauf, ihre mehrjährige globale Partnerschaft bekannt zu geben, die zwei der bekanntesten Namen der amerikanischen Kultur auf der schnellsten Bühne der Welt vereint: der Formel 1®.Das Cadillac Formel-1®-Team wird 2026 als erster Neuzugang seit 2016 in die FIA Formel-1-WeltmeisterschaftTM einsteigen - mit Jim Beam® als offiziellem Spirituosenpartner. Die Partnerschaft repräsentiert zwei amerikanische Originale, die gemeinsam eine neue Ära einläuten, um noch mehr Menschen für die Formel 1® zu begeistern.Das Cadillac Formel-1®-Team wurde von TWG Motorsports und General Motors gegründet und kombiniert eine lange Tradition technischer Exzellenz mit einem gemeinsamen Bekenntnis zu Innovation und Performance - ein spannendes neues Kapitel für die amerikanische Beteiligung an der globalen Formel-1®-Szene.Die Zusammenarbeit ist mehr als ein Sponsoring, denn diese Geschichte hat sich über 90 Jahre hinweg entwickelt. Jeden Abend stellte Jim Beam®, der legendäre Markengründer, ein Einmachglas mit seiner eigenen Hefe - dem Herzstück seines geheimen Rezepts - auf den Beifahrersitz seines Cadillacs und fuhr damit nach Hause, um sie vor Feuer und Prohibition zu schützen. Dieses Ritual bewahrte die wesentliche Zutat, die noch heute den unvergleichlichen Geschmack von Jim Beam® ausmacht, der weltweit geschätzt wird.Fred Noe, Jim Beams® Master Distiller der siebten Generation, fährt auch heute noch immer einen Cadillac - eine stille Hommage an das Auto, das dazu beigetragen hat, das Vermächtnis seiner Familie zu bewahren."Wir freuen uns gemeinsam mit Cadillac, einer Marke, die seit jeher Teil der Beam Familiengeschichte ist, die Seele Kentuckys auf die globale Formel-1®-Bühne zu bringen", so Rashidi Hodari, Managing Director der James B. Beam Distilling Co."Sowohl beim Autorennen als auch bei der Herstellung von Jim Beam® Bourbon müssen alle Beteiligten sowie die technischen Elemente zusammenwirken, um ein positives Gesamtergebnis zu erzielen. Die Boxencrew und unsere Brennereimitarbeiter*innen sind auf die Kraft ihrer Teams angewiesen, um erfolgreich zu sein. Dieses gemeinsame Verständnis und die Bedeutung der Verbindung zur nächsten Generation von Formel-1®-Fans inspirieren uns."Mit der Vision, neue Zielgruppen für den Sport zu gewinnen, wird die offizielle Partnerschaft sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke durch immersive Fanerlebnisse zum Leben erweckt, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollem Umgang mit Alkohol, Aktivierungen im Einzel- und Fachhandel und vor allem dem Wunsch, Menschen zusammenzubringen, liegt."Diese Partnerschaft vereint zwei Ikonen des amerikanischen Erbes, um etwas ganz Besonderes zu schaffen", sagt Dan Towriss, CEO des Cadillac Formel-1®-Teams. "Die Formel 1® ist eine globale Plattform und wir möchten unsere Fans auf jedem Schritt dieser Reise mitnehmen. Unsere Vision geht über den Rennsport hinaus - wir bauen ein Team auf, das dort zu Hause ist, wo Sport, Technologie und Kultur aufeinandertreffen. Mit dem Beitritt von Jim Beam® in unsere Partnerfamilie gewinnt dieses Projekt täglich an Dynamik, während wir uns auf unser Debüt im nächsten Jahr vorbereiten."Mit Verbundenheit als Schlüsselwert, der Fans auf der ganzen Welt vereint, hat Jim Beam® eine lange Tradition im Sport und in der Musik, die durch diese Partnerschaft auf die Weltbühne gebracht wird. Bekannt als "People's Bourbon" ist Jim Beam® eine Marke, die auf Gemeinschaft und dem unverkennbaren Gefühl, dass alle willkommen sind, basiert. Von einem Einmachglas mit Hefe auf dem Beifahrersitz des Cadillacs bis zum Dröhnen eines F1-Motors - ein Vermächtnis, das weiterlebt. Jim Beam freut sich darauf, gemeinsame Momente mit großartigem Geschmack und verantwortungsbewusstem Miteinander zu schaffen unter dem Motto: "Best enjoyed together, best enjoyed responsibly."Mehr über Jim Beam® und das Cadillac Formel-1®-Team unter www.jimbeam.com oder unter @jimbeamofficial und @cadillacf1 bei Instagram.Über Jim Beam®: Jim Beam® ist der weltweit meistverkaufte Bourbon und wird seit 1795 von acht Generationen Familienbrenner*innen hergestellt. Fred Noe und Freddie Noe, Jim Beams® Master Distiller der siebten und achten Generation, sind dem Familienrezept, das über Generationen weitergegeben wurde, treu geblieben. Das Produktportfolio von Jim Beam® umfasst unter anderem Jim Beam Bourbon, Jim Beam Black® und Jim Beam Flavors. Mehr Informationen unter www.jimbeam.com, @jimbeamofficial bei Instagram und @jimbeam bei X.Über das Cadillac Formel-1®-Team:Das Cadillac Formel-1®-Team ist ein professionelles Motorsportteam, das an der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft teilnimmt. Mit Unterstützung von TWG Motorsports und General Motors ist das Team in Fishers, Indiana (USA), Charlotte, North Carolina (USA), und Silverstone, Northamptonshire (Großbritannien) tätig. Mit dem Selbstvertrauen, große Träume zu haben, und der Leidenschaft, diese zu verwirklichen, baut das Cadillac Formel-1®-Team alles von Grund auf - von leistungsstarken Rennwagen bis hin zu einer integrativen, werteorientierten Kultur. Das Team wird 2026 sein Debüt in der Formel 1® geben.Über TWG Motorsports:TWG Motorsports ist die Motorsporteinheit von TWG Global und vereint ein robustes Rennsportportfolio auf den größten Bühnen der Welt - in der Formel 1®, INDYCAR, Formel E, IMSA und NASCAR. Mit strategischen Partnerschaften, darunter General Motors im Cadillac Formel-1®-Team und dem Besitz von Andretti Global, Wayne Taylor Racing und Spire Motorsports, kombiniert TWG Motorsports fundiertes technisches Know-how, bewährte Wettbewerbsstärke und branchenführenden Geschäftssinn. TWG Motorsports hat sich der Innovation, dem Wachstum und dem Erfolg auf höchstem Niveau in diesem Sport verschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter TWGMotorsports.com.Über GM: General Motors (NYSE:GM) treibt die Zukunft des Transportwesens voran und nutzt fortschrittliche Technologien, um sicherere, intelligentere und emmissionsärmere Autos, Lastwagen und SUVs zu bauen. Die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC von GM bieten ein breites Portfolio an innovativen benzinbetriebenen Fahrzeugen und die branchenweit größte Auswahl an Elektrofahrzeugen, während wir uns auf eine vollständig elektrische Zukunft zubewegen. Erfahren Sie mehr unter GM.com.Über Suntory Global Spirits: "Inspire the brilliance of life" ist das Ziel von Suntory Global Spirits, einem der weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen, durch das Schaffen intensiver Erlebnisse für Menschen, im Einklang mit der Natur. Suntory Global Spirits ist bekannt für die hohe Kunst in der Herstellung von Premium-Whisk(e)ys wie Jim Beam® und Maker's Mark®, japanischen Whiskys wie Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki sowie von namhaften schottischen Whiskys wie Laphroaig® und Bowmore®. Das Unternehmen produziert außerdem relevante Brands wie Tres Generaciones® und El Tesoro® Tequila, Roku und Sipsmith® Gin und ist mit Marken wie -196 (minus one-nine-six) und On The Rocks Premium Cocktails im Segment der Ready-to-Drink-Cocktails weltweit bekannt.Als globales Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen Kernwerten Growing for Good, Yatte Minahare und Giving Back to Society angetrieben. Die Proof Positive Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinschaft zu haben. 