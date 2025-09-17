Die Nvidia-Aktie hat aktuell mit viel Gegenwind aus dem fernen Osten zu kämpfen. Am Montag warf China dem Unternehmen vor, gegen Kartellrecht verstoßen zu haben. Nun gibt es eine weitere Negativmeldung aus dem Reich der Mitte, die den Kurs weiter belasten könnte. Wie sollten sich Anleger nun am besten verhalten? China bleibt das Sorgenkind Laut einem Bericht der Financial Times hat die chinesische Internetaufsicht CAC mehrere großen Technologieunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
