Der in Berlin ansässige vertikal integrierte Entwickler und Betreiber von großen Batteriespeicher-Projekten Terra One hat sich Investitionen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro gesichert und will ein Portfolio von 3 Gigawattstunden finanzieren. Suena aus Hamburg, ein Dienstleister für Betrieb und Vermarktung von Batteriespeichern, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 8 Millionen Euro abgeschlossen und will unter anderem die Expansion ins Ausland forcieren. Das Berliner Unternehmen Terra One hat sich eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro von Aviva Investors,
