Matthias Jörss (SALytic Invest): Zurück zu Schlaghosen und Plateauschuhen: Wie heißt der nächste Arthur Burns?

Die Aktienmärkte zeigten sich im August insgesamt leicht positiv. Doch politische Unsicherheiten in Europa sowie gemischte Signale aus den USA bremsten den Aufschwung.
Unsere Beobachtungen im August:
- Politik: Unsicherheiten in Europa belasten die Märkte
- US-Aktien: Allzeithoch trotz konjunktureller Fragezeichen
- Zinsstrukturkurve: wird steiler, Renditen steigen moderat
- Gold: Ausbruch nach oben, profitiert weiterhin von Zinssorgen
Fazit:
Wir setzen weiterhin auf Qualität - bei Unternehmensanleihen sowie mit einer zuletzt leicht defensiveren Haltung im Aktienbereich.
Klicken Sie hier und lesen Sie den Marktkommentar August 2025.
