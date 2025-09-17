Matthias Jörss (SALytic Invest): Zurück zu Schlaghosen und Plateauschuhen: Wie heißt der nächste Arthur Burns?

Zurück zu Schlaghosen und Plateauschuhen: Wie heißt der nächste Arthur Burns?

Die Aktienmärkte zeigten sich im August insgesamt leicht positiv. Doch politische Unsicherheiten in Europa sowie gemischte Signale aus den USA bremsten den Aufschwung.

Unsere Beobachtungen im August:

Politik: Unsicherheiten in Europa belasten die Märkte

US-Aktien: Allzeithoch trotz konjunktureller Fragezeichen

Zinsstrukturkurve: wird steiler, Renditen steigen moderat

Gold: Ausbruch nach oben, profitiert weiterhin von Zinssorgen

Fazit:

Wir setzen weiterhin auf Qualität - bei Unternehmensanleihen sowie mit einer zuletzt leicht defensiveren Haltung im Aktienbereich.