Amundi Global Investment Views: Ein ruhiger Sommer - zumindest an der Oberfläche

15.09.2025 - US-Aktien erreichten im August neue Höchststände, und die europäischen Märkte notierten nahe ihren Niveaus vom März, während sich die Spreads für Unternehmensanleihen im Laufe des Sommers verringerten. Die Stimmung wurde von den Erwartungen hinsichtlich der Investitionen in KI, einer starken US-Gewinnsaison und einer relativ zurückhaltenden Fed in Jackson Hole bestimmt. Die Märkte scheinen die Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit (z. B. Arbeitsmärkte), dem politischen Druck auf die Fed, den Haushaltsdefiziten und den Unternehmensmargen zu ignorieren.

Wir sind der Ansicht, dass die folgenden Themen die Märkte in nächster Zeit bestimmen werden:

Zölle werden sich stärker auf das Wachstum in den USA auswirken als auf die Inflation. Der Inflationsdruck dürfte vorübergehend sein, aber möglicherweise nicht schlagartig eintreten (d. h. Dienstleistungen vs. Waren). Das Wachstum wird aufgrund einer Abschwächung des Arbeitsmarktes und eines verlangsamten Lohnwachstums (noch nicht deutlich sichtbar) in diesem Jahr und 2026 weiterhin schwach bleiben. Eine höhere kurzfristige Inflation wird auch den Konsum für den Rest des Jahres belasten. Auch die Eurozone wird von den Zöllen betroffen sein, aber die EZB wird ihre Unterstützung fortsetzen. Das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wird schwächer ausfallen als in der ersten Jahreshälfte. Dennoch hält sich die Binnennachfrage dank des realen Lohnwachstums gut, aber die Exportrisiken sind hoch.

Der Fokus der Fed verlagert sich von der Inflation auf das Wachstum, während der politische Druck auf die Fed zunimmt. Insgesamt halten wir an unseren Prognosen fest, dass die Fed in diesem Jahr drei Zinssenkungen (die erste im September) vornehmen wird, da sich die Wirtschaft abschwächt und die Fed ihren Fokus auf die Beschäftigungspolitik verlagert. Die EZB wird voraussichtlich weiterhin datenabhängig bleiben und in den kommenden Monaten für Zinssenkungen offen sein.

Das Wachstum der Schwellenländer wurde für dieses Jahr gegenüber unseren Prognosen vom Juli leicht nach oben korrigiert (4,2 %). Der externe Druck auf China hat etwas nachgelassen, sodass wir unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr auf etwa 4,8 % angehoben haben. Dies entspricht zwar eher dem Ziel der Regierung, wir rechnen jedoch aufgrund der weiterhin schwachen Binnennachfrage mit einer anhaltenden Konjunkturabschwächung. Trumps transaktionaler Ansatz, einschließlich Zöllen, könnte den Trend zu Multilateralismus und einer multipolaren Welt (z. B. BRIC-Staaten) beschleunigen - das Gegenteil von dem, was er laut eigener Aussage beabsichtigt. Das Wachstum Indiens hängt stärker vom Binnenkonsum als von Exporten ab. Wir glauben, dass die negativen Auswirkungen der US-Zölle auf das Wachstum durch fiskalische Maßnahmen gemildert werden, darunter die Rationalisierung und Reform der Mehrwertsteuer, die den Binnenkonsum ankurbeln wird.

Es bestehen Risiken einer fiskalischen Verschwendung aufgrund der steigenden Verschuldung der Industrieländer sowie Druck auf die Margen US-amerikanischer Unternehmen durch Zölle. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir der Ansicht, dass die Auswirkungen der Zölle auf die Unternehmensmargen für die Unternehmensgewinne von entscheidender Bedeutung sind - insbesondere die Frage, ob die Unternehmen weiterhin Kosten weitergeben können, um einen Margenrückgang zu vermeiden. Daher beobachten wir die Dynamik zwischen den US-Produzentenpreisen und den Verbraucherpreisen sehr genau.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hohe Verschuldung in den Industrieländern, der politische Druck auf US-Institutionen und die Notwendigkeit weiterer politischer Maßnahmen in Europa die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen werden, während sich das Wachstum in den Schwellenländern selektiv verbessert. Wir stellen auch fest, dass die US-Märkte selbstgefällig sind und die Risiken, die wir auf unserem Radar haben, ignorieren. Vor diesem Hintergrund können wir unsere leicht risikofreudige Haltung beibehalten.

Die Kreditbedingungen sind stabil und die Dynamik an den Märkten ist stark, aber dies könnte sich ändern, wenn die Gewinne enttäuschen. Wir sind ausgewogen und leicht positiv gegenüber Risky Assets eingestellt:

Bei Fixed Income werden die Märkte ihr Augenmerk auf die Staatsausgaben, die Inflation und die Lockerungspolitik der Zentralbanken richten. Wir sind insgesamt neutral in Bezug auf die Duration, sehen jedoch Potenzial für eine Versteilerung der Zinskurve. Bei Unternehmensanleihen ist unsere Haltung gegenüber europäischen Hochzinsanleihen jetzt etwas weniger positiv, sie stellen jedoch hinsichtlich ihrer Bewertungen nach wie vor einen Sweet Spot dar.

Die Konzentrationsrisiken bei US-Aktien sind hoch, und jede Schwäche der Wirtschaft könnte die Volatilität verschärfen. Daher bevorzugen wir einen diversifizierten und globalen Ansatz zugunsten von Europa, Großbritannien und Japan. Wir beobachten auch, ob die Volatilität in diesen Regionen Chancen für eine hochwertige Aktienauswahl bieten könnte.

Positive Gewinnerwartungen in den Schwellenländern und ein schwächerer Dollar tragen dazu bei, dass wir die strukturelle Entwicklung der Schwellenländer weiterhin positiv einschätzen, auch wenn wir die Handelsentwicklungen beobachten. Wir bestätigen auch, dass die länderspezifischen Faktoren weiterhin die Grundlage unserer Einschätzung bilden. Wir bleiben positiv gegenüber Lateinamerika und den asiatischen Schwellenländern eingestellt. Bei Fixed Income bleiben wir aufgrund der Lockerungspolitik der Fed und der allgemein kontrollierten Inflation in den Schwellenländern konstruktiv.

Im Bereich Multi-Asset sehen wir ein differenziertes Umfeld in der Weltwirtschaft und bleiben daher ausgewogen, mit einer leichten Tendenz zu Risky Assets, zum Beispiel Aktien aus den Schwellenländern. Wir behalten aber auch eine positive Haltung gegenüber Staatsanleihen und Rohstoffen wie Gold bei.

