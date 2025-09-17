Laut der Deutschen Bank hat Gold noch weiteres Potenzial nach oben. Die Bank prognostiziert, dass der Goldpreis im nächsten Jahr einen Durchschnitt von 4.000 US-Dollar pro Unze erreichen wird. Michael Hsueh, Analyst bei der Deutschen Bank, erklärte: "Da Gold unsere Durchschnittsprognose für 2026 von 3.700 US-Dollar pro Unze erreicht hat, halten wir einen weiteren Anstieg für wahrscheinlicher als eine Korrektur hinunter zum finanziellen Fair Value." In diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
