Im Oktober startet BMW die Großserienproduktion des iX3 in seinem neuen Werk in Debrecen. Bei der ungarischen Fabrik soll es sich um die modernste Fertigungsstätte des Konzerns handeln. Der Autobauer setzt nicht nur konsequent auf Grünstrom, sondern geht auch bei der Logistik und der Planung neue Wege. Der BMW iX3 war der Star der diesjährigen IAA Mobility in München. Das erste Mitglied der "Neue Klasse"-Modellfamilie überzeugt technisch auf ganzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
