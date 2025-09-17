© Foto: Carl Court - Pool GettyGroßbritannien und die USA haben im Rahmen des zweiten Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump einen wegweisenden Technologiepakt im Wert von 42 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.Der "Tech Prosperity Deal" soll vor allem in Bereiche wie künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Kernenergie fließen. Führende US-Technologieunternehmen wie Microsoft, Nvidia und Google haben Investitionen in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar zugesagt. Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnete den Deal als einen "generationsübergreifenden Wandel" in den transatlantischen Beziehungen, der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Sicherheit und Chancen für Millionen von Menschen auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
