New York - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne. Der Dow stieg um 0,45 Prozent auf 45.964 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
