Bern - Anfang September wären der Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften (Abschaffung des Eigenmietwerts) und das E-ID-Gesetz angenommen worden. Das ergaben Umfragen von SRG und 20 Minuten/Tamedia zur Abstimmung am 28. September. Gemäss der SRG-Umfrage hätten am 6. September 51 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten für die Eigenmietwert-Vorlage gestimmt und 45 Prozent dagegen, wie es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab