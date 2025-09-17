Die Aktie von SAP schnellt am Mittwoch nach oben und wehrt sich gegen die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage. Kann nun das Comeback des DAX-Konzerns erfolgen? Und bietet sich eine Kaufchance für Anleger? Kaufchance bei SAP? Die Aktie von SAP steht an der Börse in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck. Insbesondere seit den Quartalszahlen Ende Juli hat das Papier deutlich an Wert verloren. Doch viele Analysten sehen darin eine Kaufchance. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
