Kräftige Kursbewegungen gibt es am Mittwoch bei den Fahrdienstleistern an der Wall Street. Während die Lyft-Aktie rund 14 Prozent zulegt, knicken die Papiere von Uber knapp fünf Prozent ein. Verantwortlich dafür sind neue Pläne der Alphabet-Tochter Waymo beim Rollout seiner Robo-Taxis in den USA.In Atlanta und Austin hatte Waymo noch mit Uber kooperiert, doch beim geplanten Markteintritt in Nashville im kommenden Jahr will man erstmals mit Lyft zusammenarbeiten. Kunden könnten die Robo-Taxis dann
