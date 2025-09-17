Teslas Versuch, mit einer günstigeren RWD-Version die sinkenden Cybertruck-Verkäufe anzukurbeln, ist krachend gescheitert. Das im April 2025 eingeführte Einstiegsmodell wurde nach nicht einmal einem halben Jahr wieder gestrichen. Damit wächst der Druck auf den Hersteller des in der Kritik stehenden Edelstahl-Pick-ups weiter. Kaum ein Fahrzeug hat in den vergangenen Jahren so polarisiert und provoziert wie Teslas Cybertruck. Der futuristisch gestylte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
