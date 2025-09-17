Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 250 Millionen



17.09.2025 / 18:00 CET/CEST





Zürich, 17. September 2025 Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 250 Millionen mit Laufzeit bis 2045 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2035 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 1.9275%). Die Anleihen wurden bei Investoren im Schweizer Franken-Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente. Allgemeine Hinweise



Diese Veröffentlichung dient lediglich der Berichterstattung. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren der Swiss Life Holding AG oder ihrer Tochtergesellschaften dar. Auch ist sie weder (i) ein Prospekt im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch (ii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der Verordnung (EU) 2107/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der jeweils gültigen Fassung (EU Prospektverordnung) oder gemäss der EU Prospektverordnung, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen englischen Rechts ist.



THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION INTO WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL.



THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE SECURITIES IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT") OR UNDER ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, TAKEN UP, EXERCISED, RESOLD, RENOUNCED, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE BONDS ARE BEING OFFERED AND SOLD ONLY OUTSIDE THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT. THERE HAS BEEN AND WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE BONDS IN THE UNITED STATES.

Auskunft



Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch



Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch



www.swisslife.com



Folgen Sie uns auf LinkedIn

Swiss Life Group



Weitere Informationen

Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter swisslife.com/medienmitteilungen Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern. Unternehmensfilm von Swiss Life Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.



Ende der Medienmitteilungen

