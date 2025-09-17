Swiss Life Holding AG
Zürich, 17. September 2025
Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 250 Millionen mit Laufzeit bis 2045 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2035 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 1.9275%). Die Anleihen wurden bei Investoren im Schweizer Franken-Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.
