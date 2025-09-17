Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A414N7 | ISIN: GB00BMHVL512 | Ticker-Symbol: H1W
Tradegate
17.09.25 | 18:45
37,490 Euro
-2,05 % -0,785
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
KLARNA GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KLARNA GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,39037,49018:45
37,39037,49018:45
DZ Bank
17.09.2025 18:11 Uhr
227 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Klarna startet an der Wall Street und will Banken angreifen. Was Anleger wissen müssen!

Klarna startet an der Wall Street und will Banken angreifen. Was Anleger wissen müssen!


Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna ist mit einem vielbeachteten IPO in den USA an die Börse gegangen. Doch was treibt das Unternehmen wirklich an? Von der flexiblen Klarna Card bis hin zu KI-gestützten Finanzratgebern plant CEO Sebastian Siemiatkowski die nächste Revolution im Zahlungsverkehr. Einem gut 20%igen Wachstum steht noch ein Nettoverlust gegenüber. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern!

Der Pionier des "Buy Now, Pay Later"

Klarna ist ein schwedisches Fintech-Unternehmen, das sich als digitaler Zahlungsdienstleister etabliert hat. Kern des Geschäftsmodells ist das "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-Konzept, das es Kunden ermöglicht, ihre Online-Einkäufe in flexiblen Raten zu bezahlen oder erst bis zu 30 Tage später zu begleichen - oft zinsfrei. Verbraucher kommen in der Regel beim Online-Shopping bei 790.000 Händlern wie H&M, Nike, Zalando oder Kaufland mit Klarna in Berührung, wenn sie an der Kasse die Option "Kauf auf Rechnung", "Ratenkauf" oder "später bezahlen" wählen. Mittlerweile bietet Klarna auch bis zu 10 % an Cashback bei Einkäufen in der App an, und das unabhängig von der Zahlungsmethode. Mit seiner Banklizenz agiert Klarna als eine moderne Alternative zu traditionellen Kreditinstituten und hat sich als Vermittler zwischen Konsumenten und Händlern positioniert. Der adressierte BNPL-Markt dürfte rund 1 Bio. USD umfassen.





Endlos Turbo Long 26,048 open end: Basiswert Klarna Group PLC

DY3QSF
Quelle: DZ BANK: Geld 17.09. 09:04:52, Brief 17.09. 09:04:52
1,75 EUR1,79 EUR -0,57%Basiswertkurs: 45,420 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis26,048 USDKnock-Out-Barriere26,048 USD
Hebel2,21xAbstand zum Basispreis in %42,65%
Abstand zum Knock-Out in %42,65%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.