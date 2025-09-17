© Foto: Sui Xiankai - XinHuaChinas größter Autoexporteur strebt an die Börse. Schon in der kommenden Woche soll die Aktie in Hong Kong gehandelt werden.Der chinesische Automobilriese Chery Automobile plant einen Börsengang in Hongkong und will so bis zu 9,1 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 1,2 Milliarden US-Dollar) einnehmen. Laut den IPO-Dokumenten wird Chery 297,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 27,75 bis 30,75 Hongkong-Dollar je Aktie anbieten. Das würde für Chery eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar bedeuten. Der Handel der Aktie soll bereits am 25. September beginnen. Chery plant, die Erlöse in Forschung und Entwicklung, internationale Expansion und den Ausbau seiner Fertigungsstätten zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
