Freitag, 31.10.2025
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
31.10.25 | 16:16
235,25 Euro
-3,66 % -8,95
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
235,15235,2016:17
235,15235,2516:17
Markus Weingran
31.10.2025 15:27 Uhr
275 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Circus: Robo-Koch tischt auf!: Amazon hebt ab | Apple in Rekordquartal | BYD patzt erneut

Während Apple und Amazon mit ihren Zahlen die Anleger begeisterten, musste BYD den nächsten Rückschlag vermelden. Umsatz und Gewinn sind rückläufig. Wann kommt die Aktie wieder in Schwung?Die Entwicklungsphase ist so gut wie abgeschlossen, jetzt geht es im wahrsten Sinne des Wortes ans Eingemachte. Der Kochroboter aus dem Hause Circus hat in dieser Woche offiziell die Töpfe geschwungen und Klassiker wie Penne all'Arrabbiata, Trüffelpasta oder ein Thai Curry angerichtet. Heute ist der Vorstandsvorsitzende von Circus, Nikolas Bullwinkel, in der wO Börsenlounge zu Gast und erklärt wie der Roboter funktioniert, angenommen wurde und welche Pläne das Unternehmen noch hat. Thema des …

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.