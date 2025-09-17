Saarbrücken - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 20, 21, 22, 27, 37, 44, die Superzahl ist die 7. Im Jackpot liegen diese Woche 10 Millionen Euro.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 8496021. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 232218 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto "6 aus 49" seit 1955 gespielt.





