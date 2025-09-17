Tripadvisor (TRIP): Bullisches Chartsignal verspricht weiteres Kurspotenzial!

So nutzen Sie das Kaufsignal für Ihr Trading!

Rückblick

Tripadvisor profitiert aktuell vom starken Reise- und Touristikboom, der sich dank rekordhoher Buchungszahlen fortsetzen dürfte. Die jüngsten Quartalszahlen bestätigen diesen positiven Trend. Nach einer starken Aufwärtsbewegung Ende Juni / Anfang Juli hat sich der Kurs in den letzten Monaten in einer Konsolidierungsphase bewegt. Zuletzt konnte die Aktie über die orange Trendlinie ausbrechen.

Tripadvisor-Aktie: Chart vom 17.09.2025, Kürzel: TRIP, Kurs: 18.67 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist am Montag über die Trendlinie ausgebrochen. Dieses technische Kaufsignal wurde am Folgetag negiert. Jetzt haben die Bullen die Bären abermals auf die Hörner genommen. Bei einem temporären Rücksetzer in den Bereich von 18.00 bis 18.50 USD könnten sich neue Einstiegschancen ergeben.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die orange Trendlinie, wäre dies ein Warnzeichen. In unserem Szenario sichern wir den Trade unterhalb der Kerze von Dienstag ab.

Meinung

Tripadvisor hat ein Portfolio an Reiseberatungsmarken und -unternehmen aufgebaut, das Reisende nahtlos mit Reisezielen, Unterkünften, Reiseaktivitäten und -erlebnissen sowie Restaurants in über 40 Märkten und über 20 Sprachen weltweit verbindet. Das Unternehmen gehört zu den führenden Playern in diesem Segment. Für Anleger bietet die Reiseaktie eine Kombination aus Wachstum, strukturellen Verbesserungen und attraktiven Bewertungen in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.10 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 38.98 Mio. USD

Meine Meinung zu Tripadvisor ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2025

