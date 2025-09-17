Manchmal muss man beim Trading auch etwas Mut haben. Wer nicht wagt, kann auch nicht viel gewinnen! Wir erheben nicht den Anspruch, dass jeder unserer Trading-Tipps ein Treffer wird, können aber mit Stolz behaupten, dass unserer Trefferquote weit über dem Durchschnitt liegt. Wir belegen unsere Aussagen in jeder Woche mit dem Verweis auf die entsprechenden veröffentlichten Artikel und wer den RuMaS Express-Service abonniert hat, kann die von uns vorgeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...